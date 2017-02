Into the Breach: Neues Runden-Strategiespiel der Macher von FTL - 4Players.de

Screenshot - Into the Breach (PC) Screenshot - Into the Breach (PC) Screenshot - Into the Breach (PC) Screenshot - Into the Breach (PC) Screenshot - Into the Breach (PC) Screenshot - Into the Breach (PC) Screenshot - Into the Breach (PC)

Die Macher von FTL: Faster Than Light haben ihr zweites Spiel angekündigt: Into the Breach . In dem rundenbasierten Strategiespiel steuert man gigantische Kampfroboter in Retro-Optik, die die Erde vor den "Vek" (Aliens) beschützen sollen. Auf minimalistisch gehaltenen und zufällig generierten Schlachtfeldern muss man Gebäude beschützen und effektive Taktiken gegen Gegner schmieden - zugleich muss man auf "Friendly Fire" achten. Die Mechs können im Laufe des Feldzugs mit neuen Waffen ausgerüstet werden. Auch die Piloten lassen sich austauschen. Schafft man den Kampf gegen die feindliche Übermacht nicht, können die Überlebenden in die Vergangenheit geschickt werden, um die Zukunft einer anderen Zeitlinie zu retten. Subset Games hat bisher keinen Releasetermin genannt. Nur der PC ( Steam ) steht als Plattform fest.Letztes aktuelles Video: Trailer