Während die Nintendo Switch zum Konsolenstart das eher klassische Super Bomberman R bekommt, will Konami in der Spielhalle Kunden mit Animé-Anreizen an die Automaten locken: Wie Kotaku.com berichtet, hat der japanische Publisher im Rahmen der Jaepo 2017 das Arcade-Spiel Bombergirl angekündigt ( zur offiziellen Website ). Der vorerst nur für die Spielhalle geplante Titel ähnelt spielerisch dem altbekannten Mehrspieler-Gemetzel mit Zeitbomben in einem kleinen Labyrinth, tauscht die behelmten Kopffüßer allerdings mit Anime-Mädchen aus. Diesmal stehen offenbar die Koop-Möglichkeiten für bis zu vier verbundene Maschinen im Vordergrund - und die zerstörbare Kleidung, die man den Mädchen vom Leib bombt. Ein Termin für die japanischen Spielhallen wurde noch nicht verkündet.