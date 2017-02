X-Morph: Defense: Mischung aus Twinstick-Shooter und Tower Defense angekündigt - 4Players.de

Die EXOR Studios haben mit X-Morph: Defense ein Spiel angekündigt, in dem man den klassischen Zweistick-Shooter mit Tower Defense kombinieren möchte. PaweÅ‚ Lekki, einer der Gründer des Teams, gibt auf dem PlayStation Blog Einblicke, wie man sich das vorstellen muss. Demnach schlüpft man in die Rolle des Alienwesens X-Morph, das sich nach seiner Landung auf der Erde zunächst gegen die Menschen und ihre Verteidigungssysteme an Schauplätzen wie Südafrika, USA, Japan oder Deutschland behaupten muss."Unser Ziel war es, eine Kombination aus einem klassischen Top-Down-Shooter und einem Tower-Defence-Spiel zu kreieren, um Fans beider Genres zu begeistern. Shooter-Enthusiasten können mit einem Upgrade ihr Schiff verbessern und ihre Gegner direkt erledigen. Die Strategieliebhaber unter euch können hingegen in verbesserte Türme investieren, ausgeklügelte Irrgärten anlegen und so ihre menschlichen Gegner austricksen", so Lekki.Vor jeder neuen Angriffswelle wird man in einer Vorbereitungsphase unendlich viel Zeit haben, die Verteidigungsmaßnahmen zu planen. Als Hilfe wird bereits ein Ausblick auf die gegnerischen Einheiten und deren Routen gewährt. Der Aufbau der Karten soll an Vertreter der Echtzeit-Strategie erinnern und die hauseigene "Schmetterling"-Engine soll ein hohes Maß an Zerstörungsmöglichkeiten erlauben."Nach der Vorbereitungsphase könnt ihr eure Gegner direkt mit eurem Jäger angreifen. X-Morph bietet euch ein solides Shoot-em-up-Erlebnis mit einer großen Auswahl an Waffen, Spezialfähigkeiten und angreifbaren Gegnern. Der X-Morph-Jäger kann vier verschiedene Formen annehmen. Jede dieser Formen besitzt einen Grundangriffsmodus und einen Spezialangriff: Verlangsamt die Zeit, zerstört Gebäude mit Bomben aus schwarzer Materie, erschafft Gravitationsanomalien, um kleinere Gegner einzusaugen, oder sendet elektromagnetische Impulse aus, um Lufteinheiten auszuschalten und abstürzen zu lassen", heißt es weiter.Einen konkreten Veröffentlichungstermin für X-Morph: Defense gibt es noch nicht. Neben der PS4 wird die ungewöhnliche Kombination aus Twinstick-Shooter und Tower Defense auch für den PC (Steam) und die Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: PS4-Trailer