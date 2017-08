In einem frischen Trailer geben die Entwickler einen Überblick über die bunte Action, in der sich der Spieler als eindringendes Alien-Wesen gegen die Verteidigungssystem der Menschheit widersetzen muss. Dabei kombiniert das Spiel Verteidigungsmechanismen aus Tower-Defense-Spielen mit Shooter-Abschnitten aus der Vogelperspektive. Zudem soll die Engine ein großes Maß an Zerstörungsmöglichkeiten bieten.



Letztes aktuelles Video: Datum-Trailer

Die EXOR Studios haben ihrer seit Februar angekündigten Tower-Defense-Twinstick-Mischung X-Morph: Defense ein Release-Datum verpasst. Der Titel soll am 29. August für Xbox One sowie PC und am 30. August für die PS4 erscheinen.