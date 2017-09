X-Morph: Defense: Spielszenen vom PC: Mischung aus Twin-Stick-Shooter und Tower-Defense - 4Players.de

"HBAO+: So werden realistische Schatten von Landschaften, Gebäuden und Fahrzeugen durch die HBAO+-Technologie von NVIDIA möglich. Sie erzeugt physikalisch korrekte Beleuchtungen. HBAO+ ist bei Spieleentwicklern generell sehr beliebt und in vielen Spielen integriert, wie Titanfall 2, Watch Dogs 2, Ghost Recon: Wildlands, Assassin's Creed Syndicate, For Honor, Rise of the Tomb Raider, Tom Clancy's Rainbow Six Siege, Tom Clancy's The Division, The Witcher 3: Wild Hunt und vielen anderen.

Für die Implementierung von PhysX Destruction hat EXORE den Quellcode von NVIDIA für X-Morph: Defense angewandt. PhysX Destruction ermöglicht es, den Entwicklern glaubwürdige, zerstörbare Umgebungen zu generieren (...) Dank der mit NVIDIA PhysX Destruction bereitgestellten Werkzeuge sparen Entwickler kostbare Ressourcen, die sie in anderen Bereichen der Entwicklung einsetzen können.

TXAA ist eine filmische Anti-Aliasing-Technik, die dafür designt wurde, temporäres Aliasing zu reduzieren. TXAA Anti-Aliasing stellt ein klares, ruhiges Bild dar, indem es hochqualitatives MSSA-Multisample-Anti-Aliasing, Post Processes und temporäre Filter, die von NVIDIA designt wurden, kombiniert."

NVIDIA hat bei der Entwicklung der PC-Version von X-Morph: Defense mitgeholfen und den EXOR Studios mit Grafik- und GameWorks-Technologien unter die Arme gegriffen. Implementiert wurden HBAO+, PhysX Destruction und TXAA.NVIDIA beschreibt die verwendeten Technologien folgendermaßen:X-Morph: Defense ist eine Mischung aus einem Shooter aus der isometrischen Perspektive und einer Tower-Defense-Strategie. "Unser Ziel war es, eine Kombination aus einem klassischen Top-Down-Shooter und einem Tower-Defence-Spiel zu kreieren, um Fans beider Genres zu begeistern. Shooter-Enthusiasten können mit einem Upgrade ihr Schiff verbessern und ihre Gegner direkt erledigen. Die Strategieliebhaber unter euch können hingegen in verbesserte Türme investieren, ausgeklügelte Irrgärten anlegen und so ihre menschlichen Gegner austricksen", so Pawel Lekki om PlayStation.Blog vor einiger Zeit.Letztes aktuelles Video: Spielszenen PC