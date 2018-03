X-Morph: Defense: European Assault (DLC) und Survival-Modus stehen bereit - 4Players.de

Screenshot - X-Morph: Defense (PC) Screenshot - X-Morph: Defense (PC) Screenshot - X-Morph: Defense (PC) Screenshot - X-Morph: Defense (PC) Screenshot - X-Morph: Defense (PC) Screenshot - X-Morph: Defense (PC) Screenshot - X-Morph: Defense (PC) Screenshot - X-Morph: Defense (PC) Screenshot - X-Morph: Defense (PC) Screenshot - X-Morph: Defense (PC)

Die EXOR Studios haben European Assault, den ersten Premium-DLC für X-Morph: Defense , auf PC ( Steam ) und Xbox One zum Preis von 4,99 Euro veröffentlicht. Die DLC wird zum gleichen Preis für PlayStation 4 am 28. März 2018 verfügbar sein."European Assault" bietet eine storyorientierte Mini-Kampagne, die parallel zu den Ereignissen des Hauptspiels stattfindet. Als eindringender X-Morph treffen Spieler in Finnland und Holland auf den General Duncan Clarke, bevor es zu einem Showdown am Eiffelturm in Paris kommt. "Der DLC wird sowohl neue als auch erfahrene X-Morph-Spieler herausfordern, da General Clarke neue fortschrittliche Taktiken und Waffen einsetzt - einschließlich einer Frostbite-Kanone und des European Massive Assault Vehicle, das er den Rhino-Lader getauft hat."Darüber hinaus erhalten alle Spieler von X-Morph: Defense ein kostenloses Update, das den Survival-Modus (zehn Endlos-Level) mit Leaderboards hinzufügt.Für die PS4 ist zudem eine Box-Version geplant: "EXOR Studios arbeitet mit Eastasiasoft zusammen, um eine physische Limited Edition von X-Morph: Defense exklusiv für die PlayStation 4 herauszugeben. Die Limited Edition beinhaltet das komplette Spiel, die 'European-Assault"-DLC, eine Soundtrack-CD, ein exklusives und nummeriertes Zertifikat und ein gedrucktes Handbuch. Darüber hinaus erhalten alle Besitzer der Limited Edition-Version alle zukünftigen Content-Updates komplett kostenlos."Letztes aktuelles Video: European Assault DLC Trailer