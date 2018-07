X-Morph: Defense: Erweiterung "Survival Of The Fittest" steht bereit - 4Players.de

Für X-Morph: Defense ist die Erweiterung "Survival Of The Fittest" auf PC via Steam veröffentlicht worden (Preis: 3,99 Euro). Die Konsolen werden "schon sehr bald" versorgt. Das DLC-Paket umfasst fünf Karten für den Survival-Modus, die in Großbritannien, Finnland, Südafrika, Niederlande und Frankreich angesiedelt sind - und von European Assault inspiriert wurden.Darüber hinaus steht das Sommer-Update für das Spiel zum Download bereit. Im Survival-Modus starten fortan die Gegnerwellen auf den Schwierigkeitsgraden Einfach und Normal nicht mehr automatisch. Außerdem sollen die ersten Wellen leichter zurückzuschlagen sein. Auch die Benennung der Schwierigkeitsgrade ist angepasst worden ( zum Change-Log ).X-Morph: Defense ist eine überraschend gelungene Mischung aus Tower Defense und Zweistick-Shooter. Unseren Test findet ihr hier Letztes aktuelles Video: Survival Trailer Alternative