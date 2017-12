Wer sich einen frühen Eindruck von Party Hard 2 verschaffen möchte, kann dies jetzt tun, denn tinyBuild und Entwickler Pinokl bieten auf der offiziellen Webseite eine Alphaversion des Nachfolgers zum Download an. Das folgende Video zeigt Spielszenen aus der aktuellen Fassung.Auch im zweiten Teil beendet man das bunte Treiben auf lauten Partys - Pinokl beschreibt sein Spiel als "eine Art Hitman aus der Vogelperspektive mit sehr schwarzem Humor." Man zerstört immerhin nicht nur Teile der Dekoration und Umgebung, sondern kann auch Besucher töten.Nicht zu verwechseln ist das Spiel mit Party Hard Tycoon , in dem man Feten nicht aufhält, sondern organisiert. Der Ableger befindet sich ebenfalls bei Pinokl in Entwicklung und wurde Anfang Oktober als Early-Access-Titel auf Steam veröffentlicht.Party Hard 2 soll 2018 verfügbar sein. War es über die offizielle Webseite vorbestellt, wird auch an zukünftigen Alphatests teilnehmen dürfen.Letztes aktuelles Video: Xmax-Alpha-Trailer