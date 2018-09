Party Hard 2: Der Party-Crasher legt Ende Oktober los - 4Players.de

Auch im zweiten Teil beendet man das bunte Treiben auf lauten Partys, diesmal auf einer Firmen-Party, da der Hauptcharakter keinen Weihnachtsbonus erhalten hat. Entwickler Pinokl beschreibt sein Spiel als "eine Art Hitman aus der Vogelperspektive mit sehr schwarzem Humor." Wenn man gerade keine Partys sprengt, wird man noch ein Drogensyndikat zerstören oder die Erde vor einer außerirdischen Invasion retten können.Im Vergleich zum Vorgänger verfügt man über eine effektive Multi-Kill-Fähigkeit, mit der man mehrere Ziele gleichzeitig ausschalten kann. Außerdem kann man die Räume mit "Party Vision" nach nützlichen Objekten und Zielen scannen und bis zu drei zusätzliche Gegenstände in seinem Inventar mitnehmen. Einen Blick auf das Spielgeschehen erlaubt der folgende Trailer. Party Hard 2 wird am 25. Oktober 2018 für PC via Steam erscheinen.Letztes aktuelles Video: Smell of Violence Trailer