Avorion: Weltraumsandkasten erfolgreich in den Early Access gestartet - 4Players.de

Der bereits am 23. Januar 2017 für Windows und Linux in den Early Access auf Steam abgehobene Weltraumsandkasten Avorion der Erlanger Entwickler Boxelware, wurde auf Valves Vertriebsplattform bisher sehr gut aufgenommen (derzeit sind 93 Prozent der 842 Nutzerreviews positiv). Die Macher beschreiben den im Dezember 2015 durch das Greenlight-Verfahren gewunkenen und im April 2016 mit einer erfolgreichen Kickstarter-Kampagne unterfütterten Titel folgendermaßen:"Du beginnst als Niemand am Randder Galaxis und arbeitest dich Schritt für Schritt an die Spitze einer Galaxie, die gefährlicher, aber auch reicher an Schätzen wird, je mehr du dich ihrem Zentrum näherst. Avorion nimmt sich Sandbox-Elemente aus Spielen wie X oder Freelancer, lässt sich mit Freunden im Ko-Op spielen und ermöglicht es dir, deine eigenen Raumschiffe zu bauen. Die Schiffe sind aus einzelnen, unterschiedlich skalierten Blöcken mit verschiedenen Eigenschaften und Vorteilen aufgebaut. Durch diese Struktur wird ermöglicht, dass sie an genau den Stellen zerbrechen, an denen sie getroffen werden."Weitere Informationen inklusive einer kostenlosen Demo gibt es auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Early-Access-Trailer