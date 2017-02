Mothergunship: Mischung aus "Bullet-Hell" und Ego-Shooter angekündigt - 4Players.de

Terrible Posture Games (Entwickler) und Grip Digital (Publisher) haben Mothergunship für PC (Steam), PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Es soll in diesem Jahr erscheinen. Das Actionspiel versteht sich als Mischung aus "Bullet-Hell" und Ego-Shooter. Mit individuell angepassten Waffen (z.B. eine 12-Schuss-Blitz-Schrotflinte mit Zielsuchraketen und Aquarium) darf man gegen große Alienflotten und gigantische Bossgegner antreten. In den Gefechten muss man wiederum möglichst vielen Schüssen der Gegner ausweichen. Ein kooperativer Mehrspieler-Modus ist ebenfalls geplant. Terrible Posture Games war bereits für ein ähnliches Spiel verantwortlich, und zwar für Tower of Guns Letztes aktuelles Video: Trailer