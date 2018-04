Mothergunship: Jagd auf das riesige Mutterschiff beginnt im Sommer - 4Players.de

Bislang hieß es nur, Mothergunship werde irgendwann 2018 erscheinen - jetzt gibt Grip Digital bekannt, dass der von Terrible Posture Games entwickelte Shooter im Sommer, also dem Zeitraum von Juli bis September veröffentlicht wird. Für PlayStation 4 und Xbox One sollen dabei klassische Boxen in den Handel kommen, während der Titel auf allen drei Plattformen auch im digitalen Vertrieb erhältlich sein wird.Das neue Spiel der Entwickler von Tower of Guns versteht sich als Mischung aus Bullet-Hell- und Ego-Shooter. Mit selbst gebauten Waffen, die gerne - das war offenbar erklärtes Designziel - absurde Ausmaße annehmen können, tritt man gegen prozedural generierte Gegner sowie gigantische Bosse an. Wie das aussehen kann, zeigt u.a. der folgende Trailer.Letztes aktuelles Video: Resistance Trailer