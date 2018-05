Mothergunship: Demo für PC, PS4 und Xbox One: Waffen bauen und testen - 4Players.de

Die "Gun Crafting Demo" von Mothergunship ist für PC ( Steam ), PlayStation 4 ( PSN ) und Xbox One ( Xbox Marktplatz ) veröffentlicht worden. In der "Waffenbau-Bereich-Demo" kann man zunächst eine Waffe aus den unterschiedlichen Komponenten zusammenbauen und die Selbstbau-Knarre danach in Aktion testen."Willst du eine Waffe mit 15 Läufen bauen, die alle Bereiche des Bildschirms abdeckt? Oder bevorzugst du eine Flinte, die springende Stachelkugeln verschießt? Und wie wäre es mit Läufen, die in Herzform angeordnet sind, damit du deinem Koop-Partner deine Liebe beweisen kannst? Leg los", schreiben die Entwickler.Mothergunship von GRIP Digital und Terrible Posture Games ( Tower of Guns ) versteht sich als Mischung aus Bullet-Hell- und Ego-Shooter. Mit selbst gebauten Waffen, die gerne - das war offenbar erklärtes Designziel - absurde Ausmaße annehmen können, tritt man gegen prozedural generierte Gegner sowie gigantische Bosse an. Wenn alles nach Plan läuft, soll das Actionspiel im Sommer 2018 für PC, PS4 und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Demo-Trailer