Mothergunship: Termin steht fest: Mischung aus Bullet Hell und Ego-Shooter mit Waffenbaukasten - 4Players.de

Grip Digital und Terrible Posture Games werden Mothergunship am 17. Juli 2018 für PC, PlayStation 4 und Xbox One veröffentlichen (Preis: 24,99 Dollar). In Zusammenarbeit mit Sold Out wird eine physische Box-Version für PS4 und Xbox One im August erscheinen (Preis: 29,99 Dollar).Mothergunship von GRIP Digital und Terrible Posture Games ( Tower of Guns ) versteht sich als Mischung aus Bullet-Hell- und Ego-Shooter. Mit selbst gebauten Waffen, die gerne - das war offenbar erklärtes Designziel - absurde Ausmaße annehmen können, tritt man gegen prozedural generierte Gegner sowie gigantische Bosse an. Eine Demo des Waffenbaukastens inkl. Testkammer steht zum Download bereit.Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer