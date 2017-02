Making Games Festival: Neues Berliner Event stellt im April Spieler, Entwickler und ihre Werke in den Mittelpunkt - 4Players.de

Am 24. April startet das erste Making Games Festival in der "STATION" Berlin unter dem Motto "Feiert mit uns die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft des Gamings". Bis zum 26. April warten auf die Festival-Besucher Retro-Areas, VR-Stationen, über 30 bisher unveröffentlichte Indie-Titel, E-Sport-Live-Matches und vieles mehr.Im Rahmen der International Games Week Berlin (24. bis 30 April) und parallel zur Entwicklermesse QUO VADIS findet in diesem Jahr zum ersten Mal das von Computec Media und Aruba veranstaltete Festival statt. An drei Tagen dreht sich in Halle 5 der "STATION" Berlin alles um Spiele: Auf zwei Bühnen wartet ein Programm mit Show-Matches, E-Sports live, Spiele-Making-offs und vielem mehr auf die Festival-Besucher. Außerdem gibt es "Chill'n'Play-Areas" mit Spiel-Stationen und eine Indie-Area, in der über 30 bisher unveröffentlichte Titel darauf warten, ausprobiert zu werden. In der Retro-Area können Besucher ihre Erinnerungen an liebgewonnene Oldies auffrischen und im "Gaming-Bereich" werden diverse Spielehersteller ihre aktuellen Schätzchen präsentieren.Wer seine Regale gern mit Collectors-Editions schmückt, hat die Möglichkeit, sich das eine oder andere Schnäppchen zu organisieren, von denen manche auch handsigniert zu haben sind. Wer mit dem Gedanken spielt, sein Hobby zum Beruf zu machen, kann sich bei "Making Games Talents" über Wege in die Entwickler-Branche informieren.Das Making Games Festival richtet sich an Besucher ab 18 Jahren und läuft am Montag und Dienstag von 16 bis 23 Uhr sowie am Mittwoch von 15 bis 20 Uhr. Weitere Infos sowie Tickets gibt es auf der Festival-Website sowie auf Facebook