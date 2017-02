Redeemer: Schlagen, Treten und Schießen: Top-Down-Actionspiel angekündigt - 4Players.de

Screenshot - Redeemer (PC) Screenshot - Redeemer (PC) Screenshot - Redeemer (PC) Screenshot - Redeemer (PC) Screenshot - Redeemer (PC) Screenshot - Redeemer (PC) Screenshot - Redeemer (PC) Screenshot - Redeemer (PC) Screenshot - Redeemer (PC) Screenshot - Redeemer (PC) Screenshot - Redeemer (PC) Screenshot - Redeemer (PC)

Gambitious Digital Entertainment hat zusammen mit dem unabhängigen Entwickler Sobaka den Top-Down-Action-Titel Redeemer angekündigt. Das Spiel erscheint in diesem Jahr für PC via Steam und GOG.com. Die Einzelspieler-Geschichte von Redeemer folgt einem ehemaligen Elite-Soldaten, der nach Jahren des Versteckens in einem abgelegenen Bergkloster von seiner gewalttätigen Vergangenheit einholt wird. "Spieler schlagen, treten, hämmern und hacken sich durch Horden von Feinden - auf einer gnadenlosen Mission für Gerechtigkeit gegen die schattenhaften Unternehmenskräfte, für die die Hauptfigur ursprünglich aktiv war."Letztes aktuelles Video: Ankündigung