Redeemer: Enhanced Edition für PS4, Xbox One und Switch auf Herbst verschoben - 4Players.de

Die letzten Monat angekündigte Enhanced Edition von Redeemer wird doch nicht mehr im August, sondern erst im Herbst 2018 für PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erscheinen, wie Entwickler Sobaka Studio und Publisher Buka Entertainment (via Gematsu ) mitteilen. Im PlayStation Store und Xbox Games Store soll der Download mit 19,99 Dollar, im eShop mit 24,99 Dollar zu Buche schlagen.Die seit knapp einem Jahr für PC erhältliche Top-Down-Action (zum Test ) soll auf Konsole mit einem lokalen Koop-Modus, einer Charakterklassenwahl (Mönch oder Soldat) und anderen Verbesserungen wie Balance-Anpassungen aufwarten. Zudem hat man anlässlich der gamescom in Köln ein Video mit aktuellen Spielszenen veröffentlicht:Letztes aktuelles Video: gamescom 2018 Enhanced Edition Spielszenen-Trailer