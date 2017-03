Mafia 3: Schneller, Baby!: Erste Download-Erweiterung abfahrbereit - 4Players.de

Screenshot - Mafia 3: Schneller, Baby! (PC) Screenshot - Mafia 3: Schneller, Baby! (PC) Screenshot - Mafia 3: Schneller, Baby! (PC) Screenshot - Mafia 3: Schneller, Baby! (PC) Screenshot - Mafia 3: Schneller, Baby! (PC)

Die erste Download-Erweiterung " Schneller, Baby! " für Mafia 3 steht bereit. Das DLC-Paket spielt parallel zu den Geschehnissen im Hauptspiel. Ein Anführer der Bürgerrechtsbewegung wird in der (neuen) ländlichen Kleinstadt Sinclair ermordet, während er gegen Sheriff "Slim" Beaumont ermittelt. Andere Aktivisten werden ebenfalls zur Zielscheibe.Im Vordergrund sollen diesmal Fahrzeug-Verfolgungsjagden inkl. Zeitlupen-Funktion stehen. "Mit diesem neuen herunterladbaren Inhalt führen wir neue Kampfmechaniken ein, die perfekt dazu geeignet sind, unterwegs enormen Schaden anzurichten. So hast du jetzt etwa Zugriff auf Annäherungsminen, mit denen du Fallen auf den Straßen oder in gegnerischen Lagern legen kannst. Und bei heißen Verfolgungsjagden kannst du jetzt in voller Fahrt Granaten aus dem Wagen werfen", schreibt Publisher 2K Games . Im Laufe der Geschichte schaltet man außerdem neue Autos, Outfits und weitere Ausrüstung frei.Die Deluxe-Version von Mafia 3, die mit dem Season Pass gebündelt ist, enthält "Schneller, Baby!" bereits, ebenso wie die kommenden herunterladbaren Inhalte "Unerforschte Ecken" und "Zeichen der Zeit". Einzeln kostet die Erweiterung 14,99 Euro.Letztes aktuelles Video: Launch-Trailer