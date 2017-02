Holy Potatoes! We're in Space?!: Kartoffeln erobern den Weltraum - 4Players.de

Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Linux) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Linux) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Linux) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Linux) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Linux) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Linux) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Linux) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Linux) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Linux) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Linux)

Publisher Daedalic Entertainment hat Holy Potatoes! We're in Space?! für PC, Mac und Linux bei Steam GOG.com und anderen Vertriebsplattformen veröffentlicht. Das Spiel wurde von Daylight Studios in Singapur entwickelt und kostet 14,99 Euro.Holy Potatoes! We're in Space?! kombiniert rundenbasierte Kämpfe mit Aufbau- und Simulationselementen. In dem Weltraum-Abenteuer geht es darum, sein Raumschiff zu verbessern und mit neuen Waffen auszustatten, die Crew zu managen, Rohstoffe zu sammeln und Gegner im galaktischen Zweikampf besiegen."Seinen speziellen Dreh bekommt 'Holy Potatoes! We're in Space?!' durch das etwas schräge Setting. Das gesamte Universum ist von Gemüse und anderen veganen Charakteren bevölkert, was zu skurrilen Begegnungen führt. Die beiden Hauptdarsteller Cassie und Fay erobern die Galaxis auf der Suche nach ihrem vermissten Großvater, Jiji. In 'Holy Potatoes! We're in Space?!' bestimmt der Spieler den Verlauf der Reise und besteht mit den (...) Kartoffeln jede Menge Abenteuer in der prozedural generierten Galaxie", schreibt Daedalic.Letztes aktuelles Video: Trailer