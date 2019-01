Holy Potatoes! We're in Space?!: Weltraum-Strategie im Anflug auf PS4 und Switch - 4Players.de

Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Switch) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Switch) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Switch) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Switch) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Switch) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Switch) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Switch) Screenshot - Holy Potatoes! We're in Space?! (Switch)

Rising Star Games und die Daylight Studios werden die bereits auf PC, Mac und Linux (zum Test ) sowie iOS erhältliche Weltraum-Strategie Holy Potatoes! We're in Space?! am 15. Januar 2019 für PlayStation 4 und am 17. Januar für Nintendo Switch veröffentlichen. Der Download via PlayStation Store und eShop soll 14,99 Euro kosten. Hier ein Vorgeschmack:Letztes aktuelles Video: Launch Trailer PS4 Switch