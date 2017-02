RPG Maker Fes: Rollenspielbaukasten für den 3DS im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - RPG Maker Fes (3DS) Screenshot - RPG Maker Fes (3DS) Screenshot - RPG Maker Fes (3DS) Screenshot - RPG Maker Fes (3DS) Screenshot - RPG Maker Fes (3DS)

NIS America wird den Ende letzten Jahres in Japan veröffentlichten 3DS-Rollenspielbaukasten RPG Maker Fes im Sommer 2017 auch in Europa und Nordamerika veröffentlichen . Der von Kadokawa Games entwickelte Titel soll sowohl im Einzelhandel als auch als Download erhältlich sein und neben englischen auch französische, italienische, spanische und deutsche Bildschirmtexte bieten. In den USA wird zudem eine Limited Edition mit Artbook, Soundtrack und Sammlerbox angeboten. Wer keine eigenen Rollenspiele erstellen, aber sich gern die Ergebnisse anderer zu Gemüte führen möchte, kann dies über den parallel erscheinenden RPG Maker Player tun, der kostenlos via eShop zu haben sein wird. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer