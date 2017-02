Culdcept Revolt: Sammelkartenspiel erscheint im Sommer für 3DS - 4Players.de

Passend zum 25-jährigen Jubiläum präsentieren Omiya Soft und NIS America einen Nachfolger zum Sammelkarten-/Brettspiel Culdcept, das ursprünglich für Sega Saturn und die erste Sony PlayStation erschien. Wie Gamespot schreibt, soll Culdcept Revolt im Sommer für den 3DS erscheinen mit über 400 Karten sowie neuen Ergänzungen der bewährten Spielbretter größer und besser als jemals zuvor ausfallen.Neben einem Storymodus wird man die rundenbasierte Strategie auch in einem Solo Match Modus sowie in Mehrspielerpartien (online und lokal) austragen dürfen. Das Spiel soll in Europa sowohl im eShop als auch auf physischem Datenträger im regulären Handel erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer