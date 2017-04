Culdcept Revolt: Sammelkartenspiel erscheint Anfang September für 3DS - 4Players.de

Screenshot - Culdcept Revolt (3DS) Screenshot - Culdcept Revolt (3DS) Screenshot - Culdcept Revolt (3DS) Screenshot - Culdcept Revolt (3DS) Screenshot - Culdcept Revolt (3DS) Screenshot - Culdcept Revolt (3DS)

Bisher war von "Sommer 2017" die Rede, jetzt sind NIS America und der deutsche Publisher flashpoint konkreter geworden: Culdcept Revolt erscheint am 1. September 2017 für Nintendo 3DS. Zum 20-jährigen Geburtstag der Culdcept-Serie präsentiert der Entwickler Omiya Soft den aktuellen Ableger des Strategiespiels. Der Mix aus Sammelkartenspiel und Brettspiel bietet über 400 Karten, einen Story-Modus, einen Free-Play-Modus sowie einen lokalen Modus mit bis zu vier Spielern und einen Online-Multiplayer-Modus.• Fesselndes Fantasy-Spiel – Der Spieler taucht ein in eine Welt voller Monster, Magie und Strategie. Er sammelt Karten, entwickelt ausgeklügelte Strategien, beschwört mächtige Kreaturen und dominiert damit das Spielbrett.• Unzählige Strategiemöglichkeiten – Mit über 400 einzigartigen Karten und verbesserten Fähigkeiten können die Spieler neue Karten-Decks unter neuen Bedienungen testen oder zu ihren Favoriten zurückkehren, um ihre Strategien zu optimieren.• Solo- oder Online Modus – Im Solo-Modus von Culdcept begleitet der Spieler Allen, den neuen Rekruten der Free Bat-Rebellen, in seinem Kampf gegen die Tyrannei des Count Kraniss. Er kann außerdem Freunde oder andere Spieler im lokalen 4-Player-Modus oder im Online-Multiplayer-Modus herausfordern, um die Spitze der Bestenlisten zu erklimmen.• Individualisierung – In Culdcept Revolt kann der Spieler persönliche Decks entwickeln, die zu seinem Spielstil passen und dazu den perfekten Avatar auswählen, der seine eigene Persönlichkeit widerspiegelt."Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer