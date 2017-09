Culdcept Revolt: Multiplayer-Trailer und zwei Gratis-DLCs - 4Players.de

Wer zum Start von Culdcept Revolt am 6. Oktober 2017 auf dem Nintendo 3DS zwei DLC-Pakete (Challenge from Hell & Soltis Book Cover) kostenlos erhalten möchte, kann sich noch bis zur Veröffentlichung über die offizielle Website dafür registrieren lassen, wie NIS America bekannt gibt.Zudem hat man einen Multiplayer-Trailer veröffentlicht, der Einblicke in die Mehrspielergefechte der Mischung aus Sammelkartenspiel und Brettspiel mit über 400 Karten bietet. Neben lokalen Wettstreiten für bis zu vier Spieler werden auch Online-, Free-Play- und Story-Modi versprochen.Letztes aktuelles Video: Multiplayer-Trailer