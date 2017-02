Touhou Kobuto V: Burst Battle: 3D-Kampfaction befindet sich auf Westkurs - 4Players.de

Screenshot - Touhou Kobuto V: Burst Battle (PS4) Screenshot - Touhou Kobuto V: Burst Battle (PS4) Screenshot - Touhou Kobuto V: Burst Battle (PS4) Screenshot - Touhou Kobuto V: Burst Battle (PS4)

Im Sommer 2017 wird NIS America Cubetypes 3D-Beat'em-Up Touhou Kobuto V: Burst Battle auch in Europa und Nordamerika veröffentlichen . Darin soll man seinem Gegenüber sowohl mit Bullet-Hell-Fertigkeiten als auch akrobatischen Nahkampfangriffen zusetzen können. Der seit letzten November in Japan erhältliche Download-Titel soll hierzulande sowohl für die PlayStation 4 (digital und physisch) als auch die PlayStation Vita (nur digital) an den Start gehen und PlayStation VR unterstützen. In den USA wird es zudem eine Limited Edition geben. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer