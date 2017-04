Touhou Kobuto V: Burst Battle: PSVR-unterstützende 3D-Kampfaction erscheint Ende Juni - 4Players.de

Dass Cubetypes 3D-Beat'em-Up Touhou Kobuto V: Burst Battle diesen Sommer auch in westlichen Gefilden erscheinen wird, war bereits bekannt . Mittlerweile hat NIS America auf der offiziellen Website aber auch konkrete Veröffentlichungstermine verkündet: Demnach soll der seit letztem November in Japan erhältliche und PlayStation VR unterstützende Download-Titel in Europa am 30. Juni 2017 für PlayStation 4 (digital & physisch) sowie PlayStation Vita (nur digital) an den Start gehen. In den USA soll der Stapellauf hingegen erst am 4. Juli erfolgen - dafür wird der Titel dort zusätzlich auch als Limited Edition zu haben sein.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer