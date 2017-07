Touhou Kobuto V: Burst Battle: Termin auf Mitte Oktober verschoben - 4Players.de

NIS America und die flashpoint AG haben die Verschiebung des Veröffentlichungstermins von Touhou Kobuto V: Burst Battle bekanntgegeben. Das Spiel wird nicht - wie ursprünglich geplant - am 8. September 2017 erscheinen, sondern erst am 13. Oktober 2017. Ein Grund für die Verschiebung wurde nicht genannt. Der 3D-Shoot'em-Up Fighter wird für PlayStation 4 (PS VR kompatibel) und Switch sowie als digitale Version für PlayStation Vita erscheinen."In Touhou Kobuto V: Burst Battle kümmert sich das Schreinmädchen Reimu um den Hakurei Schrein. Eines Tages kommen Besucher und informieren sie über die Gerüchte über einen Vampir, der sich mit den Yokais verbündet haben soll und die Menschen angreift. Besorgt macht sich Reimu auf den Weg zur Scarlet Devil Mansion, um etwas über diesen Vampir herauszufinden. Welche mysteriöse Figur steckt hinter all diesen Angriffen?"Letztes aktuelles Video: Ankündigungs-Trailer