The Gardens Between: Botanisches Puzzle-Abenteuer erscheint auch für Switch - 4Players.de

Das Puzzle-Adventure The Gardens Between wird auch für die Switch erscheinen - das hat Entwickler The Voxel Agents gestern per Pressemitteilung verkündet. Der Release wird gleichzeitig mit den Fassungen für PC, Mac und PS4 vonstatten gehen, und zwar im dritten Quartal 2018. The Gardens Between erzählt die Geschichte der Freunde Arina und Frendt, die in eine mysteriöse Gartenwelt fallen, in der sie Rätsel lösen müssen und durch die Zeit reisen.