The Gardens Between: Malerisches Puzzle-Adventure erscheint am 20. September für PC, PS4 und Switch - 4Players.de

Wie die Entwickler von The Voxel Agents im folgenden Trailer verkünden wird das Puzzlr-Adventure The Gardens Between am 20. September für PC, PS4 und Switch erscheinen. The Gardens Between erzählt die Geschichte der Freunde Arina und Frendt, die in eine mysteriöse Gartenwelt fallen, in der sie Rätsel lösen müssen und durch die Zeit reisen. Die Story soll ausschließlich durch die Spielwelt und mithilfe der Rätsel vorangetrieben werden.