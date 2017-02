Star Story: The Horizon Escape: Adventure mit rundenbasierten Kämpfen - 4Players.de

Bislang ist noch relative wenig über das Adventure Star Story: The Horizon Escape bekannt. Neben dem handgezeichneten Stil wird man abseits der Erkundung, den Entscheidungen und Rätsel auch ein rundenbasiertes Kampfsystem anbieten. Die Entwickler selber sprechen von einem "adventure game with survival elements and a choice-matter storyline in a sci-fi wildwest-esque world of Horizon." Derzeit versucht man, ausreichend Stimmen auf Steam Greenlight zu sammeln:Letztes aktuelles Video: Debuet-Trailer