Dungeons 3: Dritter Teil der Dungeon-Simulation angekündigt; diesmal mit Koop-Modus - 4Players.de

Kalypso Media hat Dungeons 3 für PC, Mac, Linux, PlayStation 4 und Xbox One angekündigt. Laut Publisher soll der dritte Teil der Dungeon-Simulation "größer, besser, umfangreicher, sehr viel performanter und hübscher" ausfallen. Es wird von den Realmforge Studios ( Ceville Dungeons 2 ) entwickelt und soll im Herbst 2017 erscheinen."In Dungeons 3 bemächtigt sich das machthungrige Böse der Dunkelelfenpriesterin Thalya, die seine Kreaturen in den Kampf gegen das Gute führen soll, während es selbst bequem vom heimischen Dungeon aus die Strippen zieht. Mit Thalya an der Spitze und der geballten Macht des Bösen als Unterstützung machen sich Dungeon-Architekten auf, die Welt im Namen des dunklen Lords zu erobern.""In Dungeons 3 errichten angehende Digitalfieslinge einen einzigartigen Dungeon nach eigenen Wünschen und rekrutieren eine Armee aus allem, was das Böse zu bieten hat. Schließlich konnte der Dungeon Lord die Fraktionen des Bösen zu einer schlagkräftigen Armee vereinen: Die Horde, Dämonen und Untote kämpfen in Dungeons 3 erstmals gemeinsam gegen das Gute." Neben der Dungeon-Simulation in der Unterwelt wird man auch in einem überarbeiteten Echtzeit-Strategiemodus die Oberwelt erobern können. Eine Einzelspielerkampagne mit 20 Missionen (über 20 Stunden Spielzeit), ein Koop-Modus für zwei Spieler und zufallsgenerierte Karten im Skirmish- sowie Multiplayermodus für bis zu vier Spieler werden versprochen. Hinzukommen mehr Räume, weitere Fähigkeiten für Einheiten und der "berühmt-berüchtige Dungeons-Erzähler".Letztes aktuelles Video: Teaser