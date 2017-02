Full Metal Furies: Neues Spiel der Macher von Rogue Legacy - 4Players.de

Cellar Door Games hat mit Full Metal Furies sein neues Projekt enthüllt, nachdem sich das Indie-Studio zuvor in erster Linie mit Rogue Legacy einen Namen gemacht hatte. Dabei handelt es sich nach Angaben von Polygon um einen Brawler, in dem Teamwork und Koop im Fokus stehen. Laut Aussagen der Entwickler soll das Spiel "dich herausfordern, wie ein Team zu denken und gleichzeitig zu überdenken, was einen Brawler eigentlich ausmacht".Deshalb drehte sich das Konzept von Anfang an um die Kooperation zwischen den vier Spielern, die sich auf die Rollen Wächter (Sentinel), Ingenieur (Engineer), Scharfschütze (Sniper) sowie Kämpfer (Fighter) aufteilen und sich mit Kreaturen aus der griechischen Mythologie anlegen, darunter Titanen und Minotauren.Doch auch solo darf man sich durch Umschalten zwischen den Charakteren an der Herausforderung versuchen, die laut Entwickler ganz schön knackig ausfallen, Rollenspiel-Mechaniken, Sammelkram und Rätsel enthalten soll. Mehr Informationen hält die offizielle Webseite bereit. Full Metal Furies soll in diesem Jahr für PC und Xbox One erscheinen.Letztes aktuelles Video: Ankuendigungs-Trailer