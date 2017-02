Embers of Mirrim: Mystisches Jump'n'Run für PC, PS4 und Xbox One im Anmarsch - 4Players.de

Screenshot - Embers of Mirrim (PC) Screenshot - Embers of Mirrim (PC) Screenshot - Embers of Mirrim (PC) Screenshot - Embers of Mirrim (PC) Screenshot - Embers of Mirrim (PC) Screenshot - Embers of Mirrim (PC)

Anlässlich der bevorstehenden Präsentation von Embers of Mirrim auf der Game Developers Conference nächste Woche haben die kanadischen Entwickler der Creative Bytes Studios einen Trailer mit aktuellen Spielszenen ihres mystischen Jump'n'Run-Abenteuers veröffentlicht, das diesen Frühling für PC, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen soll. Im Zentrum steht eine Kreatur namens Mirrim, die sich in zwei separat steuerbare Entitäten aus Licht und Dunkelheit aufspalten kann, um Gegner und Hindernisse zu überwinden. Die Macher versprechen riesige Bossgegner, faszinierende Rätsel sowie eine außergewöhnliche Spielwelt. Mehr dazu auf der offiziellen Website sowie im folgenden Video:Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer