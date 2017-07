Life is Feudal: MMO: Vierte geschlossene Betaphase gestartet; Bau des ersten Hauses im Video - 4Players.de

Anzahl Spieler in einer Welt: 10.000+

Größe der Spielwelt: 21x21 km, vorgeneriert, kann in späteren Stadien fast unbegrenzt ausgedehnt werden

Anzahl Welten: Regionale Welten jeweils für Nordamerika, Europa, GUS, Asien und Lateinamerika, die vom Spieleentwickler gehostet und betrieben werden

Persistenz: Permanent bestehende Welt, die jahrelang bestehen bleibt und deren lebendige und atmende Geschichte von den Spielern selbst erschaffen wird

Steuerung: Persönliche Ansprüche, Gilden-Ansprüche und andere Arten von Land-Ansprüchen in der Spielwelt

Servereinstellungen: Ein Kern-Regelsystem, das vom Entwicklungsteam von 'Life is Feudal: MMO' gepflegt wird

Umfang: Vollumfängliches Gildensystem mit Schlachten und Belagerungen Gilde gegen Gilde

Sonstige Unterschiede im Vergleich zu Life is Feudal: Your Own: Voller Funktionsumfang, der für 'Life is Feudal: MMO' entwickelt wurde (Minigames, Ansprüche, Globales Politik- und Handelssystem u. v. m.)

Der vierte geschlossene Betatest von Life is Feudal: MMO ist gestartet worden. Diesmal soll die Testphase zwei Wochen laufen. Entwickler Bitbox möchte vor allem den Handelsposten testen. Dort können die Spieler allerlei Rohstoffe und hergestellte Gegenstände kaufen bzw. verkaufen. Die gesamte Wirtschaft des mittelalterlichen Online-Sandkastens soll in den Händen der Spieler liegen, so ist es jedenfalls geplant. Zugleich haben die Entwickler ein Video veröffentlicht, in dem der Bau des ersten Hauses gezeigt wird.Während das Ende 2015 veröffentlichte Life is Feudal: Your Own in einer Welt von 3x3 Quadratkilometern stattfand und bis zu 64 Spielern in einer Instanz Platz bot, erweitert Entwickler Bitbox die Größe der Welt mit der MMO-Variante auf 21x21 Kilometer, wo mehr als 10.000 Spieler ein virtuelles Zuhause finden sollen.Letztes aktuelles Video: How to Build Your First HouseFeatures (laut Hersteller):