Life is Feudal: MMO: Trailer zeigt den Aufbau einer neuen Siedlung - 4Players.de

In einem aktuellen Trailer zeigt Entwickler Bitbox, wie eine neue Siedlung entsteht, wächst und verteidigt werden muss. Im Mittelpunkt steht dabei immer die Zusammenarbeit zwischen den Spielern, denn anstatt sich nur lose zusammenzufinden, bilden Spieler in Life is Feudal: MMO eine Gemeinschaft, in der sie Bauern, Vasallen, Ritter und Adlige sein können. Jeder startet dabei für sich, sammelt lebensnotwendige Ressourcen und schließt sich irgendwann einer Gruppe an.Während Life is Feudal: Forest Village als Aufbaustrategie das Geschehen vor allem von außen lenkt, ist Life is Feudal: MMO eine umfangreichere Variante von Life is Feudal: Your Own . Letzteres findet in einer Welt von drei mal drei Quadratkilometern statt und bietet bis zu 64 Spielern in einer Instanz Platz - in MMO ist die Welt 21 mal 21 Quadratkilometer groß, auf denen bis zu 10.000 Spieler ein virtuelles Zuhause finden. Die Welt soll zudem viele Jahre lang Bestand haben, anstatt nach dem Gutdünken des Server-Betreibers zurückgesetzt werden. Je nach Kontinent befinden sich Spieler allerdings in einer Welt für Nordamerika, Europa, der GUS, Asien und Lateinamerika.Der Titel durchläuft derzeit verschiedene Beta-Phasen; wer daran teilnehmen möchte, kann eins der Pakete für derzeit 45, 69 oder 99 Euro über die offizielle Webseite kaufen.Letztes aktuelles Video: So entsteht eine neue Gemeinschaft