Life is Feudal: MMO: Video: Gründung einer Gilde und Beanspruchung von Land - 4Players.de

Bitbox hat ein weiteres Video aus Life is Feudal: MMO veröffentlicht, das sich um die Gilden dreht. Es wird gezeigt, wie man in dem mittelalterlichen Online-Rollenspiel eine Gilde gründet (zehn Spieler sind dafür erforderlich) und wie man ein Gebiet in der Spielwelt für seine Gilde beansprucht (Stichwort: Monument).Während Life is Feudal: Forest Village als Aufbaustrategie das Geschehen vor allem von außen lenkt, ist Life is Feudal: MMO eine umfangreichere Variante von Life is Feudal: Your Own . Letzteres findet in einer Welt von drei mal drei Quadratkilometern statt und bietet bis zu 64 Spielern in einer Instanz Platz - in MMO ist die Welt 21 mal 21 Quadratkilometer groß, auf denen bis zu 10.000 Spieler ein virtuelles Zuhause finden. Die Welt soll zudem viele Jahre lang Bestand haben. Je nach Kontinent befinden sich Spieler allerdings in einer Welt für Nordamerika, Europa, der GUS, Asien und Lateinamerika. Der Titel durchläuft derzeit verschiedene Beta-Phasen; wer daran teilnehmen möchte, kann ein Gründerpaket auf der offiziellen Webseite kaufen.Letztes aktuelles Video: How to Form a Guild and Claim Your Land