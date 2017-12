Zwei Wochen nach dem Start der "offenen" Betaphase zeigen die Entwickler von Life is Feudal: MMO die ersten Gebäude, Burgen, Festungen, Verteidigungsanlagen und Co., die von Spielern in dieser Zeitspanne in dem mittelalterlichen Online-Rollenspiel hochgezogen wurden. Das zweite Video zeigt, wie man das Newbie-Gebiet verlässt. So richtig "offen" ist der Betatest aber nicht, da drei unterschiedliche Starter-Editionen angeboten werden - für 27,99 Euro, 45,99 Euro und 92,99 Euro. Es klingt vielmehr nach einer kostenpflichtigen Early-Access-Phase.Life is Feudal: MMO ist eine umfangreichere Variante von Life is Feudal: Your Own . Letzteres findet in einer Welt von drei mal drei Quadratkilometern statt und bietet bis zu 64 Spielern in einer Instanz Platz - in MMO ist die Welt 21 mal 21 Quadratkilometer groß, auf denen bis zu 10.000 Spieler ein virtuelles Zuhause finden. Die Welt soll zudem viele Jahre lang Bestand haben.