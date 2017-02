Super Cloudbuilt: Überarbeitete Version des rasanten Jump&Runs für PC, PS4 und Xbox One angekündigt - 4Players.de

Entwickler Coilworks AB und das britische Studio Double Eleven haben mit Super Cloudbuilt eine überarbeitete Version des rasanten Jump&Runs Cloudbuilt angekündigt, die in der Zeit von Juli bis September veröffentlicht werden soll. Die remasterte Ausgabe soll nicht nur alle Downloadinhalte des Originals umfassen, auch Grafik und Benutzerführung wurden verändert. Vor allem aber soll die Steuerung eingänger sein und man wird die Wahl haben, entweder auf der Jagd nach Bestzeiten durch die Levels zu preschen oder sie in aller Ruhe zu erkunden.Ein Raketenrucksack erlaubt in Super Cloudbuilt das Überwinden von Hindernissen, das flinke Erklimmen hoher Mauern sowie schnelle Richtungswechsel in der Luft. Dem Original fehlte dabei der elegante Flow eines Mirror's Edge (zum 4Players-Test ) - vielleicht können die Entwickler genau diese Schwäche und auch die vor drei Jahren noch fehlende Abwechslung mit der überarbeiteten Ausgabe beseitigen.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer