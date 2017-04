Super Cloudbuilt: Ausführliche Spielszenen aus dem 3D-Jump-&-Run - 4Players.de

Auf der PAX East 2017 zeigten Coilworks AB und das britische Studio Double Eleven das rasante 3D-Jump-&-Run Super Cloudbuilt und mittlerweile ist eine kommentierte Video-Aufzeichnung dieser Präsentation veröffentlicht worden (siehe unten). Super Cloudbuilt ist eine überarbeitete Version von Cloudbuilt für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Die remasterte Ausgabe soll alle Downloadinhalte des Originals umfassen. Auch Grafik und Benutzerführung wurden verändert. Vor allem aber soll die Steuerung eingänger sein und man wird die Wahl haben, entweder auf der Jagd nach Bestzeiten durch die Levels zu preschen oder sie in aller Ruhe zu erkunden. Ein Raketenrucksack erlaubt in Super Cloudbuilt das Überwinden von Hindernissen, das flinke Erklimmen hoher Mauern sowie schnelle Richtungswechsel in der Luft.Letztes aktuelles Video: PAX East Demo Walkthrough with Anders