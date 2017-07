Super Cloudbuilt: Neue Spieleindrücke im Launch-Trailer - 4Players.de

Zum Start der wolkigen Parcour-Action Super Cloudbuilt auf PC, PS4 und One haben die Entwickler von Coilworks einen frischen Trailer zum schnellen Jump'n'Run über den Wolken veröffentlicht.

Super Cloudbuilt ist die verbesserte Version von Cloudbuilt und wird alle Downloadinhalte des Originals umfassen. Auch Grafik und Benutzerführung sollen überarbeitet worden sein. Protagonist ist der junge Soldat Demi, der inmitten überwucherter Ruinen erwacht und mithilfe seines Blasters durch die kniffligen Labyrinthe navigiert.

Super Cloudbuilt erscheint am 25. Juli für PS4, die Xbox One wird am 28. Juli beliefert.

