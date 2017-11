Railway Empire: Termin im Januar 2018; Betazugang für Vorbesteller (Steam) - 4Players.de

Screenshot - Railway Empire (Linux) Screenshot - Railway Empire (Linux) Screenshot - Railway Empire (Linux) Screenshot - Railway Empire (Linux) Screenshot - Railway Empire (Linux) Screenshot - Railway Empire (Linux) Screenshot - Railway Empire (Linux) Screenshot - Railway Empire (Linux)

Der Termin steht fest: Railway Empire von Gaming Minds Studios und Kalypso Media wird am 26. Januar 2018 für PC, Linux, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Vorbesteller bei Steam (normaler Preis: 49,99 Euro; Preis mit Rabatt: 42,49 Euro) erhalten zusätzlich eine Lackierung für die "Super Hudson" (stärkste Lok in Railway Empire), den digitalen Soundtrack und sofortigen Beta-Zugang (nur Windows). "Steigen Sie direkt ins Eisenbahngeschäft ein und erkunden die ersten Kampagnen Level von Railway Empire. Der Umfang der Beta wird bis zur Veröffentlichung stetig erweitert", schreibt der Publisher."Durch geschicktes Wirtschaften führen Spieler ihr Unternehmen in Railway Empire in ein glorreiches 20. Jahrhundert. Es gilt, ein ausgeklügeltes Streckennetz mit eigenen Bahnhöfen, Wartungsgebäuden, Fabriken und Sehenswürdigkeiten zu errichten. Sollte dies einmal nicht genügen, können sich Spieler zwielichtiger Maßnahmen wie Sabotage und Raubzüge bedienen und so der Konkurrenz zeigen, wer der größte Eisenbahn-Tycoon ist", erklärt Kalypso Media.Letztes aktuelles Video: How to Play