Railway Empire: Pause und mehr: Aktualisierung der Beta (für Vorbesteller)

Für die Betaversion von Railway Empire (für Vorbesteller auf Steam) ist ein größeres Update erschienen ( Change-Log ). Aufgrund des Feedbacks aus der Beta-Community wurde eine optionale, zweistufige Pausefunktion eingebaut. Im Modus "Normal" pausiert Railway Empire automatisch bei bestimmten Dialogen - dies hat keinen Effekt auf die Spieler-Bewertung. Wählt man den Modus "Manuell", kann das Spiel jederzeit pausiert werden - dies gibt aber einen Malus auf die finale Leistungs-Bewertung. "Trainiac" ist quasi der Hardcore-Modus: Hier gibt es keine Pause-Funktion, dafür einen Bonus auf den finalen Punktestand."Weitere Verbesserungen, wie ein überarbeitetes Tutorial, neu gestaltete Menüs, HUDs und Infos, Quartalsberichte sowie spiel-mechanische und grafische Optimierungen sind meist Wünsche der Community, die Entwickler Gaming Minds Studios umgesetzt hat." Alle 41 Loks im Spiel haben jetzt individuelle Soundsets. Abgesehen davon, dass Spieler zwischen amerikanischen Einheiten und dem metrischen System auswählen können, wurden signifikante Anpassungen des Lok-Fahrverhaltens vorgenommen. Railway Empire erscheint am 26. Januar 2018 auf PC, Linux, PlayStation 4 und Xbox One.Letztes aktuelles Video: How to Play