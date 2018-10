Railway Empire: Crossing the Andes (Südamerika-DLC) und Update 1.6 - 4Players.de

Mit dem DLC "Crossing the Andes" darf man in Railway Empire auch Südamerika an das Schienennetz anschließen und exotische Waren wie Lama-Wolle und Guano transportieren. Die 7,99 Euro teure Erweiterung umfasst drei Szenarien zur frühen Geschichte der Eisenbahnpioniere in den Anden sowie die Kartenerweiterung "Südamerika" für die Modi 'Freies Spiel' und 'Modellbau'. 34 neue Städte gilt es zu entdecken. Neu sind die beiden Lokomotiven 'Kitson-Meyer' (0-8-6-0) und 'Garratt' (2-6-0-0-6-2) sowie ein Nacht-Modus für die komplette Spielwelt.Gleichzeitig mit dem DLC veröffentlichten Kalypso Media und Gaming Minds ein weiteres Update (1.6) für Railway Empire. Diesmal werden Charaktere und Personal erweitert. Bisher hatte jeder Charakter jeweils eine einzigartige Eigenschaft. Nach Update 1.6 erhält jeder Charakter drei bis fünf positive und negative Eigenschaften, die jeweils andere Spielweisen unterstützen und für mehr Spieltiefe sorgen sollen. Neu sind ebenfalls zwei freie Mitarbeiter. Der Auktionator kann Auktionen auch bei Betrieben starten, die Mitbewerbern gehören. Der Werber kann eingesetzt werden, um Städte deutlich schneller wachsen zu lassen.Letztes aktuelles Video: DLC Crossing the Andes Trailer