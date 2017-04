Aaero: Entwickler erläutert im Launch-Trailer die Details des Arcade-Shooters - 4Players.de

Heute erscheint der Arcade-Shooter Aaero von Reberb Triple XP und dem Zwei-Mann-Studio Mad Fellows für PC, PS4 und Xbox One. Im folgenden Launch-Video erläutert Entwickler Paul die Details der schnellen mit elektronischer Musik unterlegten Schusswechsel. Die Aufmachung des Spiels erinnert an Titel wie Rez oder Child of Eden Letztes aktuelles Video: Spielszenen-Trailer