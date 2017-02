Distraint 2: Jesse Makkonen arbeitet an Nachfolger des überraschend erfolgreichen Horror-Adventures - 4Players.de

Der Finne Jesse Makkonen will mit Distraint 2 die Geschiche um Price weitererzählen, der im ersten Teil das Haus einer alten Dame pfänden wollte: Price soll im Rahmen eines ebenso düsteren wie humorvollen Abenteuers einen neuen Sinn im Leben finden. Makkonen selbst beschreibt das Adventure als Mischung aus Silent Hill, Zelda und Monkey Island - es sei eben ein ungewöhnliches Spiel.Atmosphärische Musik und Geräusche sollen Distraint ebenso auszeichnen wie eine auf das Nötigste reduzierte Benutzerführung, eine komplexe Geschichte mit überraschenden Wendungen sowie interessante Charaktere. Auf Schockmomente oder blutrünstige Szenen ist Makkonen dabei nicht aus; stattdessen will er sich ganz dem psychologischen Horror verschreiben.Distraint 2 soll zunächst auf PC erscheinen und damit dies über Steam geschehen kann, bittet der Entwickler auf Greenlight um Stimmen. Dabei war es nicht nur die PC-Version, die den Vorgänger zu einem Erfolg machte, sondern vor allem wohl dessen spätere Veröffentlichung auf Google Play , also Android. Ob Teil zwei ebenfalls auf einer mobilen Plattform erscheinen wird, weiß Makkonen dennoch noch nicht. Er kann sich sowohl eine Umsetzung für Android als auch für iOS aber vorstellen.Um Halloween, also Ende Oktober, soll der Nachfolger erscheinen. Fest steht der Termin allerdings noch nicht. Interessierte erhalten mit den Spielszenen unter diesem Link bis dahin einen ausführlichen Eindruck vom Spiel.Letztes aktuelles Video: Debüt-Trailer