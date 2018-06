Xenonauts 2: Kickstarter: "Strategischer, planetarischer Verteidigungssimulator" in der Tradition von XCOM - 4Players.de

Screenshot - Xenonauts 2 (PC) Screenshot - Xenonauts 2 (PC) Screenshot - Xenonauts 2 (PC) Screenshot - Xenonauts 2 (PC) Screenshot - Xenonauts 2 (PC) Screenshot - Xenonauts 2 (PC) Screenshot - Xenonauts 2 (PC)

Goldhawk Interactive versucht die weitere Entwicklung von Xenonauts 2 derzeit auf Kickstarter zu finanzieren (Mindestziel: 50.000 Euro). Der Nachfolger von Xenonauts ist ein "strategischer, planetarischer Verteidigungssimulator" in der Tradition von XCOM.In dem Spiel übernimmt man die Kontrolle über eine geheime Militärorganisation und versucht, den Planeten vor einer außerirdischen Invasion zu schützen. In dem komplexen Strategie-/Taktikspiel baut man ein Basis auf, kümmert sich um die Soldaten, erforscht neue Technologien, fängt Alien-Raumschiffe ab und führt taktische Gefechte im Runden-Modus gegen die Außerirdischen. Die Entwickler schätzen, dass die geschlossene Betaversion in drei Monaten startklar ist und der Early-Access-Start bei Steam und GOG.com im November 2018 stattfinden kann. Eine Demo des Kampfelements kann bereits runtergeladen werden ( Download ).Xenonauts 2 spielt in der heutigen Zeit, aber in einem alternativen Zeitrahmen, in dem jahrzehntelange außerirdische Einmischung das Ende des Kalten Krieges verhindert und die NATO und die Sowjetunion an den Rand eines Atomkrieges gebracht hat. Die Entwickler versprechen u. a. mehr Abwechslung bei den taktischen Kampfmissionen, mehr Ausrüstung für die Soldaten (die von Mission zu Mission mitgenommen werden), mehr Freiheiten und Entscheidungen auf globaler Ebene und exotischere Technologien.Die Entwickler erklären: "Je mehr Geld wir via Kickstarter sammeln können, desto länger können wir auf die Community hören und das Spiel basierend auf deren Feedback verbessern. Als Dankeschön für die Spenden, die wir hoffentlich von der Community erhalten, werden wir in der ersten Woche des Kickstarters eine Abstimmung über die Stretch-Goals durchführen - wir lassen euch entscheiden, welche Stretch-Goals zuerst in Angriff genommen werden!"