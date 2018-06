Xenonauts 2: Kickstarter war erfolgreich; drei Zusatzziele schon erreicht - 4Players.de

Der Kickstarter von Xenonauts 2 ist ziemlich erfolgreich angelaufen. Bereits nach wenigen Tagen ist das Doppelte des Mindestziels (50.000 Pfund) zusammengekommen. Auch drei Zusatzziele sind erreicht worden, deren Reihenfolge/Priorität von den Unterstützern festgelegt wurde. Demnach wird der "strategische, planetarische Verteidigungssimulator" in der Tradition von XCOM mit modularen Waffen und Rüstungen, zusätzlichen Events auf der globalen Strategieebene und unterschiedlichen Typen von Verletzungen erweitert.Bei 150.000 Pfund werden die MARS Waffenplattform und platzierbare Geschütztürme ins Spiel integriert. Modding-Support (200.000 Pfund) und Wetterbedingungen (250.000 Pfund) sind ebenfalls ausgeschrieben. Die Kickstarter-Kampagne läuft noch bis zum 20. Juli um 15:59 Uhr.In dem Spiel übernimmt man die Kontrolle über eine geheime Militärorganisation und versucht, den Planeten vor einer außerirdischen Invasion zu schützen. In dem komplexen Strategie-/Taktikspiel baut man ein Basis auf, kümmert sich um die Soldaten, erforscht neue Technologien, fängt Alien-Raumschiffe ab und führt taktische Gefechte im Runden-Modus gegen die Außerirdischen. Die Entwickler schätzen, dass die geschlossene Betaversion in drei Monaten startklar ist und der Early-Access-Start bei Steam und GOG.com im November 2018 stattfinden kann. Eine Demo des Kampfelements kann bereits runtergeladen werden ( Download ).Xenonauts 2 spielt in der heutigen Zeit, aber in einem alternativen Zeitrahmen, in dem jahrzehntelange außerirdische Einmischung das Ende des Kalten Krieges verhindert und die NATO und die Sowjetunion an den Rand eines Atomkrieges gebracht hat. Die Entwickler versprechen u. a. mehr Abwechslung bei den taktischen Kampfmissionen, mehr Ausrüstung für die Soldaten (die von Mission zu Mission mitgenommen werden), mehr Freiheiten und Entscheidungen auf globaler Ebene und exotischere Technologien.Letztes aktuelles Video: Kickstarter-Trailer