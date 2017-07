Past Cure: Einblicke in die Hintergrundgeschichte des Sci-Fi-Thrillers - 4Players.de

Screenshot - Past Cure (PC) Screenshot - Past Cure (PC) Screenshot - Past Cure (PC) Screenshot - Past Cure (PC) Screenshot - Past Cure (PC) Screenshot - Past Cure (PC) Screenshot - Past Cure (PC) Screenshot - Past Cure (PC) Screenshot - Past Cure (PC) Screenshot - Past Cure (PC) Screenshot - Past Cure (PC) Screenshot - Past Cure (PC) Screenshot - Past Cure (PC)

Das Berliner Indie-Studio Phantom 8 hat ein neues Video zu ihrem Sci-Fi-Thriller Past Cure veröffentlicht, der Ende 2017 für PlayStation 4 und PC erscheinen soll. "In Past Cure begleitet man den ehemaligen Elitesoldaten Ian dabei, wie er im Verborgenen diejenigen verfolgt, die ihn einst verraten und verändert haben", heißt es von den Entwicklern via PlayStation Blog . "Jahrelang war Ian in einer offiziell nicht existierenden Einrichtung gefangen und grausamen Experimenten ausgeliefert. Dies führte zu massiven Veränderungen: Er besitzt jetzt beängstigende Fähigkeiten wie Gedankenmanipulation und Telekinese und wird von einem Wahnsinn verfolgt, der sich in seinen Träumen aufhält - und seine Klauen immer fester in der Realität vergräbt, je öfter Ian seine Kräfte einsetzt.Um Antworten zu bekommen, jagt Ian den Männern in den Schatten nach. Mit der Unterstützung seines Bruders Markus und der undurchschaubaren Doppelagentin 'Sophia' nimmt er es mit osteuropäischen Kartellen, Geheimlogen und den Anmaßungen skrupelloser Wissenschaft auf. Und dabei trifft er auf einen Gegner, der anscheinend nicht von dieser Welt kommt. Wenn wir die Geschichte in einem Satz zusammenfassen sollen, würden wir sagen: 'Inception trifft auf John Wick und auf Fight Club.'"Letztes aktuelles Video: Story-Trailer