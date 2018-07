Past Cure: Patch v2: Großes Update fügt neue Story-Elemente, überarbeitete Levels und mehr hinzu - 4Players.de

Phantom 8 Studio hat dem im Februar veröffentlichten Past Cure ein großes Update spendiert, das zahlreiche Änderungen ins Spiel einführt. So haben die Entwickler nicht nur Fähigkeiten hinzugefügt, die Zielhilfe und grafische Details verbessert, sondern auch die Sprachausgabe verbessert, erzählerische Elemente sowie Filmszenen hinzugefügt und ganze Levels verändert bzw. um neue Areale erweitert. Das Update ist auf Steam bereits erhältlich und soll in den kommenden Wochen auch für die PS4- und Xbox-One-Versionen erscheinen.Mit der neuen Fähigkeit Mind Bash kann man etwa nicht nur Gegenstände zerstören, sondern auch Gegner betäuben oder töten. Mit Mind Fly erstellt man hingegen einen Schild, der bei Treffern allerdings einen Teil der geistigen Gesundheit raubt. Die erholt sich außerdem nicht mehr, wenn sie unter 35 Prozent sinkt. Solange sie sich in diesem schwachen Zustand befindet, dringen Albträume in die reale Welt ein.Past Cure erhielt in unserem Test eine Wertung von 20 Prozent und auch die Beurteilungen auf Steam fallen "überwiegend negativ" aus. Eine Liste mit Änderungen findet ihr in einem Foreneintrag bei Steam . Eine ausführliche Beschreibung der Neuerungen führt Phantom 8 in einem separaten Eintrag auf, der allerdings Spoiler enthält.Letztes aktuelles Video: Patch v2