Steel Combat: Mech-Prügler erscheint in Japan für PlayStation VR; Veröffentlichung außerhalb Japans scheint möglich - 4Players.de

Das an Tekken oder Street Fighter erinnernde Steel Combat erscheint morgen im japanischen PlayStation-Network, wie Gematsu berichtet. Und da es bereits eine ins Englische übersetzte Version der Trophäen gibt, hält Gematsu auch eine Veröffentlichung außerhalb Japans für wahrscheinlich. Für Oculus Rift ist das Spiel bereits seit etwa einem halben Jahr erhältlich : Dort steht sowohl die japanische als auch die englischsprachige Fassung zur Verfügung.Laut der Beschreibung von Entwickler COLOPL muss man in Steel Combat zwischen Fern- und Nahkampf wechseln, um in den Mech-Duellen erfolgreich zu sein. Um dem dreidimensionalen Charakter der VR-Hardware gerecht zu werden, bewegen sich die Maschinen dabei zwar ähnlich wie in den Vorbildern hauptsächlich in zwei Dimensionen, aber auf einem Ring um die Spieler herum, die sie von der Mitte einer Arena aus steuern.Man spielt sowohl off- als auch online, wobei bis zu sechs Zuschauer die Partien anderer Spieler beobachten.Letztes aktuelles Video: PlayStation-VR-Trailer